世の中の動きをいち早くキャッチするために欠かせないニュースアプリ。速報性に優れたものから、特定のジャンルに強いもの、読者の意見が見えるものまで多様なサービスがありますが、今最も選ばれているのはどのアプリなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うニュースアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさん