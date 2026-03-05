イラン・ハータム・アンビヤ中央司令部のアミール・ハイダリ副司令官は3月5日午前、イランはホルムズ海峡を封鎖していないと明らかにしました。ハイダリ氏は「イランは現在、同海峡を通過する船舶について、国際規則および既存の合意に基づいて対処している」と述べました。これに先だって、3月2日深夜にはイラン革命防衛隊の司令官顧問が「ホルムズ海峡は閉鎖された」と表明し、「同海峡を通過しようとする船舶はすべて攻撃する」