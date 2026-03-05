4回、2点二塁打を放つ日本ハム・水野＝エスコンフィールド日本ハムは水野が四回に右翼線への2点二塁打で打力を示した。先発の山崎は細かい制球を欠いて4回3四球2失点。西武で開幕投手候補の武内は球威があり、3回1安打無失点と好投。右翼定着を狙う長谷川は五回に二塁打を放った。