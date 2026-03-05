◇オープン戦ロッテ1―0楽天（2026年3月5日静岡）ロッテの8年目・山口航輝が出場4試合目にしてオープン戦初安打を放った。「3番・左翼」で出場し、3回2死一、三塁で楽天先発・荘司の初球のカットボールを中前適時打。両リーグ唯一の得点を叩き出すと、5回2死一塁でも三塁強襲安打をマークしてマルチ安打だ。昨季はプロ入り後ワーストの35試合の出場。山口は「競争も激しくなってくる中で、やるべきことを考えながら