公式練習を終え、取材に応じる小須田潤太＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するスノーボードの日本勢7選手が5日、競技会場でスノーボードクロスの公式練習に臨んだ。金メダル候補に挙げられる男子大腿障害の小須田潤太（オープンハウス）は滑走した2度とも転倒したが「スピードが出る面白いコース。ターンも直線も技術が必要で、いい試合ができそう」