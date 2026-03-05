櫻坂46の3期生11人が5日、都内でLeminoオリジナルドラマ「路地裏ホテル」完成披露試写会に出席した。NTTドコモの映像配信サービスのLeminoで独占配信する、3期生全員出演のオリジナルドラマ。中嶋優月（23）は「3期生11人で何かをすることはもうあまりないのかな…と思っていた時に（ドラマの制作が）決まったので、うれしくてわくわくしていた。初めてのお芝居で緊張したけど、純粋に楽しかったと11人みんな言っていて、初めて見