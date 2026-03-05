中東有事は継続も、市場の過剰反応は落ち着くドル円１５７円前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買い優勢も値動きは比較的落ち着いている。原油高が示すように中東有事に対する警戒感は解けていない。一方、この日の欧州株は堅調な足取りを示している。市場では自律反発の域を出ていないとみているが、ひとまずパニック的な売りは一巡している。市場は次の展開がどうなるのかを固唾をのんで待っている状況だ。ド