本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/5（木） EUR/USD 1.1500 (14.0億ユーロ) 1.1600 (15.0億ユーロ) 1.1655 (12.0億ユーロ) 1.1700 (9.94億ユーロ) 1.1720 (7.33億ユーロ) 1.1725 (6.92億ユーロ) 1.1735 (6.45億ユーロ) 1.1770 (7.12億ユーロ) 1.1800 (8.28億ユーロ) USD/JPY 157.00 (5.67億ドル) 157.05 (7.18億ドル) 158.00 (7.16億ドル