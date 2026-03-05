トム・クルーズさんらハリウッド俳優の通訳を務めてきた戸田奈津子さん（89）が5日、都内で行われた『国際女性デー表彰式｜HAPPY WOMAN AWARD 2026』に登壇。活動において高い評価を受けました。国連が制定する『国際女性デー』を記念して行われた社会で活躍する女性を表彰するイベント。戸田さんは映画字幕翻訳の第一人者として長年活動し、映画文化発展への貢献が評価され、“LEGEND賞”に輝きました。戸田さんは今までの活動に