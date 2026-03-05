声優の落合福嗣が4日、自身のXを更新。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）、母でタレントの落合信子と親子3人でそば屋に出かけたことを、写真を添えて報告した。【写真】「親孝行してますね」父・博満氏と母・信子の“仲良し”夫婦ショットを披露した落合福嗣福嗣は「みんなでお蕎麦を食べに来ました！蕎麦いぇえええい!!」とのコメントとともに、店内で仲良くピースをする博満氏＆信子夫妻の写真と、料理の写真をア