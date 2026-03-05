◇オープン戦楽天0―1ロッテ（2026年3月5日静岡）今季から先発転向を目指す楽天・西口直人が2番手で登板。3回を2安打無失点に抑えたが「全然駄目だった。2イニング目、3イニング目と徐々に出力が低下していくのを感じる」と反省を口にした。先発・荘司の後を受けて6回にマウンドへ。上田、ポランコからいきなり連続三振を奪ったが、7回は2死からの連続四球でピンチを背負った。昨季まではリリーフとして活躍。通算173