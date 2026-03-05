「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表１１−４チェコ代表」（５日、東京ドーム）韓国−チェコは熾烈（しれつ）な空中戦となった。初回に韓国代表の文保景（ムン・ボギョン）が１号満塁弾を放って先制すると、三回にはウィットコムが１号ソロを記録。だが、チェコ代表も意地を見せる。６点を追う五回にＴ・バブラが１号３ランを記録。一塁ベースを回ったところで両手を力強くたたくなど、感情を