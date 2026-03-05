MLB Japan公式Xは3月4日にインスタグラムを更新し、ドジャースの山本由伸（27）が東京ドームで調整する様子を公開した。投稿では、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの先発が予定されている山本が、ドームのグラウンドで投球練習を行う姿を紹介。日本代表は3月6日に台湾との初戦を迎える予定で、エース右腕の仕上がりに注目が集まっている。 【画像】山本由伸