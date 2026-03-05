アニメ映画『超かぐや姫！』が、3月13日より日本全国100館以上で拡大公開されることが決定し、入場者特典第2弾として“「メモリアルビジュアル」イラストボード”が配布されることが明らかになった。これを記念して、かぐやと彩葉、2人の想いが込められた劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁された。【動画】劇中曲「Reply」ミュージックビデオ『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニ