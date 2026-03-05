ちーかまんが3月4日（水）に「人間失格」をリリースした。本作は綺麗事や理想論を排し、期待に応えられなかった現実に向き合いながら、それでも音楽を手放さず生き続ける姿を描いた1曲。生活苦、自己否定、社会との摩擦といった壁にぶつかりながら、殴り書きのように等身大の言葉が綴られた歌詞は、怒りや苦しみすらも肯定しようとする人間の矛盾を音楽の中で体現している。トラックは過度な装飾を排したミニマルな構成で、言葉の