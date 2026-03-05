三重県の特別支援学校でおととし、知的障害のある男子生徒が不登校になった問題で、調査委員会は「いじめに該当する」と結論づけました。県立の特別支援学校に通う男子生徒(当時17)はおととし10月、トイレの個室にいた際、校舎を共有する県立高校2年の男子生徒にドアを蹴られました。さらに、便座に座る様子を別の男子生徒がスマートフォンで動画で撮影し、インスタグラムに投稿したということです。弁護士らでつく