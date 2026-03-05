ほころんだ花から蜜を吸うメジロ。飯田市南信濃で咲き始めたのは、川沿いに200本植えられた早咲きの河津桜。２月中旬から暖かい日が続き、平年より1週間ほど早い、２月28日に開花。遅かった去年よりは1か月早く、記録が残る2008年以降では、最も早い開花となりました。５日は二十四節季の啓蟄。春を待ちわびた虫たちが土から動き出すころとされていますが、動き出すのは虫たちだけではないようで…豊丘村から「春が来たという気分