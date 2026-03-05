◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほPayPayドーム）ソフトバンクの今季開幕投手に決まっている上沢直之が、3・27の本番へ向けて上々の仕上がりを披露した。小久保監督が2月28日に今季の開幕投手を公表し、上沢にとってはオープン戦初登板。4回を1安打無失点で、4奪三振と球威も十分で「強い真っすぐと、フォークで空振りを取ることがテーマだった」と納得の表情で振り返った。3回まで打者9人で