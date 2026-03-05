◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほPayPayドーム）ソフトバンク・秋広優人が豪快な一発で本拠地のスタンドを沸かせた。0―0の2回1死でヤクルト先発・吉村のスライダーを捉え、右翼ポール際のスタンドに運ぶ先制のオープン戦2号ソロ。内角へ入ってくる難しいコースのボールを見事にはじき返し「ファウルかと思ったけど入ってくれて良かった。うまくさばけた」とうなずいた。これでオープン戦