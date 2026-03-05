栃木県那須町にあるいちご狩りなどができる観光施設で、倒れてきた看板の下敷きになり、台湾から観光で来ていた親子3人が重軽傷を負いました。きょう正午ごろ、那須町の観光施設「那須ハートランド」にあるいちご狩りの施設付近で「看板が倒れて、けが人がいる」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、風にあおられた看板が倒れてきて、近くを歩いていた3人が下敷きになりました。3人は施設の職員に救出され、ドクター