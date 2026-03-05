元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは3月5日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『HIGHSNOBIETY JAPAN』（カエルム社）の表紙を公開しました。【写真】赤西仁の色気あふれる姿「脳みそカタカタ揺れました」赤西さんは「#HIGHSNOBIETY」「#GUCCI」とハッシュタグを添え、1枚の表紙ショットを投稿。黒いレザージャケットに黒いインナーを合わせたコーディネートで、無造作ヘアに流し目という色気あふれるビジュアルを披露しています。