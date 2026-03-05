個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 長寿時代を見据え、お金の活かし方が知りたいです。仮に50万円あれば、どう使いますか？「情報過多の中、お金の活かし方について教えてください。例えば、50万円あったら桐谷さんならどのように活かしますか？ 人生100年時代としてのアドバイスをお願い