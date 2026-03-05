関節リウマチとは？ 女性に多い理由と自己免疫のしくみ関節リウマチは「自己免疫疾患」の1つです。本来、細菌やウイルスなどの異物を排除するはずの免疫システムが破綻し、自分の体を攻撃してしまうことで発症します。主に関節に炎症が起こり、患部が赤く腫れ上がります。特に関節の内側を覆う「滑膜」と呼ばれる部分が侵され、強い痛みを伴うことが特徴です。進行すると骨や軟骨の破壊が起こってしまいます。関節リウマチの原因は