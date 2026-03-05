お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に東京都内で行われた映画『ザ・クロウ』の大ヒット祈願イベントにコンビで出席した際のオフショットを公開しました。【写真】たくろうの別人級コスプレ姿「爆イケすぎます！！！」赤木さんは「ザ・クロウの大ヒットを祈願しました！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。相方のきむらバンドさんとのツーショットを公開しました。同映画の大ヒットを祈