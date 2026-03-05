【漫画】本編を読む精神科で心理カウンセラーとして働きながら、2児のママとして育児にも奮闘している白目みさえさん。彼女の日常を描いたコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』は、子育て中のママから「めっちゃわかる！」と共感を集めている。中でも“子どもの奇怪な行動”にまつわるエピソードは、多くの読者が大きく頷くはず。ある日、テレビを見ようとしたみさえさんは、リモコンが見当たらないことに気づく