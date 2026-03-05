日本選手団が、冬季史上最多となる24個のメダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪。2022年、北京五輪での18個を6個上回るメダルラッシュで大興奮のまま幕を閉じたが、その中でも大きな注目を集めたのは、フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一の2人だろう。【写真】「正直ゾッとした」りくりゅうのボーナスに苦言を呈した大物アーティストりくりゅうへのボーナスに大物から“苦言”