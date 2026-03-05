【漫画】本編を読む「パパ、好きな人いるよ。ママじゃない人」という娘の驚くべきひと言から、主人公・香澄の生活は一変する。『パパ、浮気してるよ？ 娘と二人でクズ夫を捨てます』（芸子/KADOKAWA）は、浮気による家族の崩壊と、母娘の再出発を描いたコミックエッセイだ。学生時代からずっと憧れの存在だった洋介と結婚した香澄。娘・ゆみが生まれ、洋介の実家のクリーニング屋を手伝い、近所でも評判のキツい姑にも耐えながら