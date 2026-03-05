新日本プロレス５日後楽園大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」１回戦で、タイチ（４５）がＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）に敗れ無念の終戦となった。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の新リーダーの無法ファイトに沈められた。２０２４年大会の１回戦で成田に敗れた雪辱に燃えるタイチは、入場時にいきなり背後から急襲され試合の主導権を奪われる。敵軍セコンドのディック東郷、高橋裕二郎の介