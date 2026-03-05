3月5日 発表 「超かぐや姫！」入場者特典第2弾イラストボードのビジュアル Netflixにて配信中の映画「超かぐや姫！」が3月13日より全国100館以上の劇場にて公開されることが決定した。 「超かぐや姫！」は1月22日よりサブスクリプションサービスのNetflixにてオリジナル作品として公開されており、2月20日からは全国19館限定での上映が行なわれていた。今回は反響を受けて全国で公開されるこ