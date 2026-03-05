中東情勢の悪化を受け、日本馬のドバイ遠征にも影響が広がっている。外務省は3月5日、イランによる民間施設などへの攻撃が発生しているとして、クウェート、サウジアラビア東部、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーンの6カ国について危険情報をレベル3（渡航中止勧告）へ引き上げたと発表した。クウェート、バーレーン、カタール、UAEでは国際空港が閉鎖され、出国が困難な状況となっている。日本政府は現