堺正章、上田晋也、有田哲平がＭＣを務める日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック２時間ＳＰ」（午後７時）が５日に放送され、２０２３年のワールドベースボールクラシックでヘッドコーチを務め、侍ジャパン世界一奪還に貢献した白井一幸さんが“先生”として出演。勝つために必要なメンタル術について“授業”を行った。その中で、俳優の渡辺謙、嵐の二宮和也、タレント・長嶋一茂ら出演者をう