◆第３回ジュニアグローリー・ＳＰ２（３月５日、笠松競馬場・ダート１４００メートル、良）東海地区の３歳限定重賞に１１頭（笠松８頭、名古屋３頭）が出走し、１番人気（単勝１６０円）で加藤聡一騎手が騎乗のミモザノキセツ（牡３歳、名古屋・今津博之厩舎、父キタサンミカヅキ）が逃げ切って重賞３勝目を飾った。勝ちタイムは１分２９秒９。レースは外枠から好スタートを決めてハナへ。２番人気のヨサリ（渡辺竜也騎手＝２