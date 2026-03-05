◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）チェコの３番手で登板したコバラが５回に、大会初のけん制ルール違反を犯した。４回までに０―６と差をつけられたが、バブラに３ランが飛び出し３点差に迫った５回、回またぎでマウンドに上がったコバラは１死から死球で走者を背負い、６番ウィットコムに２ランを浴びた。続く７番キム・ヘソンを四球で出すと、大谷翔平（ドジャース）の同僚の足を警戒。ＭＬＢ同