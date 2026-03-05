松尾卓哉調教師（４４）＝美浦＝は、厩舎づくりの第一歩として、スタッフ間の共通認識が大事だと捉えている。「成績はスタッフが一致団結して取り組んでいけば自ずと出ると思うので、まずは基盤作り。人の能力が発揮できるようにボトムアップで、下からも意見を吸い上げる風通しのいい厩舎にしていきたい」と抱負を語った。一番勝ちたいレースには「ジャパンカップ」を挙げた。「コース設定がフェアで、その年の強い馬がそろう