◆オープン戦日本ハム―西武（５日・エスコンＦ）日本ハムのドラフト４位ルーキー半田南十（みなと）内野手（日大藤沢）と、育成１位・常谷拓輝内野手（北海学園大）が１軍に合流。試合途中から、ともにオープン戦に初出場した。７日のロッテ戦（エスコン）の前に、新入団選手のお披露目イベントが行われることもあり、一足早く１軍に合流。練習後、半田は「改めて１軍のレベルの高さを肌で感じることができた。今の感覚をエ