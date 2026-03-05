諏訪市で門出の日を迎えたのは、看護師の卵たち。諏訪赤十字看護専門学校では25人の3年生が5日、卒業式に臨み、諏訪赤十字病院院長でもある久島英雄校長から卒業証書と専門士の称号が授与されました。3年間の学習や実習を経て4月からは1人の看護師として患者の前に立つ予定の卒業生。答辞で述べられたのは、ともに学んできた仲間への感謝の思いです。卒業生答辞「放課後遅くまで技術練習をした日々。うまくいかなかったことも一緒