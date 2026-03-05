２日、豫園ランタン祭りの会場でハートポーズをする人型ロボット。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海3月5日】中国上海市でこのほど、「2026豫園新春ランタン祭り」が開かれ、複数のスマート人型ロボットが多彩なパフォーマンスを披露して来場者の注目を集めた。２日、人型ロボットのパフォーマンスに見入る観光客。（上海＝新華社記者／劉穎）上海交通大学と上海人工知能研究院が設立したエンボディドAI（身体性を持つ人