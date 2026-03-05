本番会場で練習する男子座位の源貴晴＝テーゼロ（共同）【テーゼロ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するノルディックスキー距離の日本選手の本隊が5日、テーゼロの会場で練習し、男子座位で初出場の45歳、源貴晴（アムジェン）は「結構、ぐちゃぐちゃ。滑りはあまり良くない」と高温下の雪質に感想を述べた。本隊はイタリア国内で高地トレーニングを行い、4日に選手村入りした。男子座位の森宏明（朝日新聞社