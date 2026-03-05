報道陣に公開されたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの選手村＝5日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのミラノの選手村が5日、報道陣に公開された。2月の五輪に合わせて新設され、施工時からバリアフリー化されていたため、パラに向けた調整はわずか。ミラノで実施されるパラアイスホッケーの選手らが宿泊している。五輪マークをパラのシンボルマーク「スリーアギトス」に交