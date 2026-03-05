女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）2年ぶりの開幕戦出場となった川崎春花（22＝村田製作所）が68で回り首位と1打差の2位につけた。序盤はドタバタだった。出だしの10番でバンカーショットをミスしてボギー発進。14番でもスコアを落とし苦しい展開となった。しかし、18番パー5でイーグルを奪って流れを変えた。後半は4バーディーを奪い「ショッ