結婚生活を続けるなかで、ときに心を傷つけられるような出来事もあるかもしれません。その傷が大きいとずっと忘れることができず、ママたちを苦しませることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『ずいぶん前の出来事を思い出して、旦那や旦那の親族が許せない気持ちになることはある？もう10年以上昔の話なのに、ふとしたことで思い出してしまう。下の子がまだ歩き始めの頃、義母、義