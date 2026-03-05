来場者の大きな関心を集めていたミッドシップスポーツカー2026年2月21日・22日にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「ノスタルジック2デイズ2026」には、旧車・絶版車・クラシックカーを得意とするショップのほか、自動車メーカーやディーラーも展示ブースを出展していました。2022年からノスタルジック2デイズに出展しているトヨタモビリティ神奈川（神奈川トヨタ）は今回、「Customer & Origin」をテーマに、初代