私はミキ（29）。旦那・ハジメ（29）と娘のハナカ（3）、そして生まれたばかりの赤ちゃんと4人で生きていくはずでした。けれど旦那は義家族とべったりで、家族の時間が少しもありません。義母たちもそれを注意しようともしないのです。私は疲れ果ててしまって離婚を考えました。両親に助けを求め現状を伝えると、母は話し合いの場を設けてくれました。「離婚するし、もう気をつかわなくていいや」という気持ちで、今までの出来事や