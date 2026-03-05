福岡県警城南署は5日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午前9時5分ごろ、郵便局員を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「不在の荷物がありますのでご確認です」「郵便番号、住所、氏名、生年月日を教えてください」などと言われる内容だった。