キリンビールは５日、主力の缶入りチューハイ「氷結」で、味や安全性に問題がないのに出荷基準を満たさないため廃棄される「規格外」の果物を使った商品の通年販売を行うと発表した。これまでは期間限定の販売だったが、通年で扱うことで食品ロスの削減や農家の支援といった取り組みを強化する。通年販売するのは、横浜市で生産されるナシを使った「氷結ｍｏｔｔａｉｎａｉ浜なし」（容量３５０ミリ・リットル）。２４日か