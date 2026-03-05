息子たちのスペインでの活動を語る永島登夢さん（左）。中央は次男の澄空、右は桂子さん＝横浜市緑区民文化センターの「みどりアートパーク」将来はサッカー日本代表入りを志す永島３兄弟のスペイン挑戦を応援するイベントが４日、横浜市緑区民文化センターの「みどりアートパーク」で開かれた。息子たちの夢実現へ奮闘する永島夫妻と次男の澄空（すかい）（１４）ら一般参加を含む約６０人が集い、兄弟の活動紹介や今後の支援の