5日（木）の東京は、風が無ければ暖かいのに…という1日でした。東京都心の最高気温は17℃を超えましたが、北寄りの風が瞬間的に18メートルを超えましたので、風が強い時間は暖かさは感じられなかったです。夜は風も弱まって空には月がよく見えていますが、早くも天気は下り坂、6日（金）は西から再び雨が降り出してきそうです。雨雲、雪雲の予想です。低気圧の雲は北海道から離れましたが、西からは早くも次の雨雲が進んできます