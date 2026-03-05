“嫌がらせ”は職場やご近所、SNSなど身近なところで誰にでも起こりうる問題です。被害を受けると、「なぜ自分だけが…」と苦しくなる一方で、「嫌がらせをする側は何も失わないのでは?」と感じることもあるでしょう。しかし、他人を傷つける人はやがて代償を払うことになるものです。本記事では、嫌がらせをする人の末路や、嫌がらせをされた場合に取るべき対処法などを紹介します。嫌がらせをする人の心理・原因嫌がらせをする人