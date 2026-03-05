【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月6日よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始されるTVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のED主題歌にRLOEVOの「Magic」が決定した。シリーズ累計286万部（漫画、電子含む）を数える大ヒット小説『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』待望のTVアニメは、2026年4月6日より毎週月曜 22:00〜TOKYO MX、24:00〜BS11、サンテレビにて放送開始。放送に先駆けて、OP主題歌、E