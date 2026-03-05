3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。今回の放送では、「思わせぶりな態度で友達を傷つけそうでしんどい」というリスナーと直接電話をつなぎました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：生徒のみんなの「普通」を受け止める「Saucy LOCKS!」のメイン授業、「普通にしんどい」。